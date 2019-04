Caroline Receveur et Hugo Philip : Leur tatouage en l'honneur de leur fils

Régulièrement, les jeunes parents partagent des photos et des vidéos de leur fils sur les réseaux sociaux. "Petite nuit blanche OKLM. Quand on te dit que les premiers mois sont les plus difficiles avec bébé... Perso, j'ai plutôt l'impression que, plus on avance dans le temps, plus les nuits sont compliquées. Entre les dents, les rhumes, le pipi qui déborde, le caca en pleine nuit... C'est sans fin", écrivait Caroline Receveur fin février, sur Instagram. Début janvier, c'est une vidéo de son bout de chou hilare qu'elle avait mise en ligne.