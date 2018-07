Caroline Receveur, mauvaise mère ? Sa réponse très cash "aux relous"

Le 6 juillet dernier, Caroline Receveur et son amoureux Hugo Philip accueillaient leur premier bébé, Marlon.

Deux semaines plus tard, la belle influenceuse a repris ses activités et multiplie actuellement les sorties. Lors de sa dernière story Instagram la montrant tout sourire dans les rues de Paris avec son chéri, certains ont d'ailleurs cru bon de lui faire part de leur stupéfaction !

"Et ton fils, tu t'en occupes quand ?", a notamment envoyé le compte @Kutkreation. Très agacée par cette question très déplacée la faisant passer pour une mauvaise mère, Caroline Receveur a répliqué ce 19 juillet 2018 : "Et de ton c*l, tu t'en occupes quand ?" Puis, histoire de mettre tout le monde au courant, la businesswoman a enchaîné en s'adressant à tous : "Pour être totalement transparente, toute personne qui m'enverra ce genre de messages de m**** ou des critiques au sujet de mon rôle de maman sera tout simplement bloquée de mon compte Instagram. Ras le bol des relous qui s'ennuient et qui passent leur temps à pourrir les comptes Instagram des autres. Occupez-vous de VOS VIES et de VOS ENFANTS !" Voilà qui est on ne peut plus clair.

Pour rappel, très connectée, c'est sur Instagram que la jeune maman avait annoncé l'arrivée de son fils le 6 juillet dernier. "Welcome baby Marlon <3 06/07/18 #family #blotti", avait-elle indiqué en légende d'une courte vidéo où l'on voyait les heureux parents autour du bébé.