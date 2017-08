Caroline Receveur: Son ex Nicolas (Secret Story 2) parle de leur nuit d'amour

Alors que Secret Story 11 débarque dès le 1er septembre, Nicolas Garieri, ex-candidat de la saison 2 du jeu d'enfermement du groupe TF1, donne de ses nouvelles à nos confrères de Télé Loisirs. Pour rappel, celui qui était surnommé Piou-Piou avait intégré la Maison des Secrets en couple avec sa compagne de l'époque, Caroline Receveur.

Depuis son passage dans Secret Story 2, Nicolas "organise des soirées un peu partout en France, principalement dans les boîtes de nuit", tout comme il le faisait déjà avant sa médiatisation. Seulement, grâce à l'émission, l'ancien candidat de télé-réalité de 38 ans est "passé à un niveau supérieur et travaille avec des grands clubs parisiens".

Près de dix ans après avoir participé au jeu d'enfermement, Nicolas confie en garder quelques souvenirs, dont un précisément marquant : "Faire l'amour sous la couette avec Caroline (rires). À l'antenne, on l'a vu sans le voir, puisqu'il y avait une caméra au-dessus. C'est vraiment un souvenir marrant et marquant."

Aujourd'hui, je n'ai plus de contact avec Caroline Receveur

L'occasion pour lui de revenir sur le couple qu'il formait avec la jolie blonde devenue blogueuse et influenceuse. Ainsi, Nicolas assure que leur relation n'était pas fausse "contrairement à ce que beaucoup de gens pensent". "Et l'émission a joué sur notre histoire et sur notre séparation. Aujourd'hui, je n'ai plus aucun contact avec elle et je n'en ai pas vraiment envie", ajoute-t-il.

Toutefois, cet organisateur de soirées souhaite "tout le bonheur du monde" à celle qui roucoule désormais dans les bras d'Hugo Philip. "Qu'elle réussisse, c'est très bien. C'est vrai qu'elle s'en sort plutôt bien par rapport à la télé-réalité... Elle a su jouer de son image, estime-t-il. Elle est jolie, donc ça aide." Enfin, Nicolas indique ne pas regretter sa participation à Secret Story, mais déplore le fait d'y avoir perdu son couple. D'ailleurs, aujourd'hui, le beau gosse est célibataire et pourrait bien participer à la prochaine saison des Princes de l'amour sur W9.