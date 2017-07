Caroline Receveur et Hugo Philip amoureux : Tendre baiser à l'île Maurice !

Après des années d'amour, Caroline Receveur et Valentin Lucas ont mis un terme à leur relation. Quelques mois plus tard, l'ex-candidate de Secret Story 2 retrouvait l'amour dans les bras d'Hugo Philip. Ces derniers jours, les deux tourtereaux se sont envolés ensemble vers l'île Maurice pour des vacances de rêve.

Et, même à l'autre bout du monde, dans un cadre idyllique, Caroline Receveur et son chéri Hugo Philip ne ratent pas leurs séances de sport quotidiennes. En effet, en story sur Instagram, ils ont tous les deux partagé des photos et vidéos d'eux à la salle. Et, après l'effort le réconfort... Les amoureux se sont retrouvés et ont publié des photos de leur tendre baiser sur le réseau social.

Si pour l'heure ils ne se sont pas encore affichés à la plage ou à la piscine, ça ne saurait tarder. En effet, leur séjour devrait durer une semaine, comme l'avait précédemment indiqué l'ex-candidate de Danse avec les stars sur TF1. Reste plus qu'à savoir s'ils auront droit à quelques jours de soleil, ou s'ils finiront leurs vacances comme elles ont commencé à savoir sous la pluie.

Le mois dernier, Caroline Receveur et Hugo Philip avaient déjà partagé quelques photos de leur voyage aux Etats-Unis, plus précisément à Miami, sur les réseaux sociaux. Très complices et amoureux, ils avaient alors dévoilé quelques clichés à deux à la plage. Et, avant de poser bagages à l'île Maurice, le couple était rentré à Londres, où la jolie blonde et son chéri vivent le reste de l'année.