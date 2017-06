Caroline Receveur et son petit ami : Vacances de rêve en amoureux...

Décidé à prendre du bon temps, c'est en Floride que le couple parfait que forment Caroline Receveur et Hugo Philip a posé ses valises et pour le moment... l'été s'annonce très hot sur les comptes Instagram des tourtereaux !

Bye bye la capitale ! Le tandem qui ne cesse de se faire des déclarations par réseaux sociaux interposés s'est envolé pour des vacances de folie en amoureux. "Toi et le soleil", écrivait Caroline la semaine dernière en légende d'un cliché la mettant en scène bras dessus, bras dessous avec son Jules. L'égérie L'Oréal Paris resplendit sur toutes les photos qu'elle a postées sur Instagram afin de partager son voyage avec ses quelque 2,2 millions de followers.

Soleil à gogo et températures plus qu'alléchantes, c'est dans une petite robe blanche aux broderies rouges et bleues que l'ex-petite amie de Valentin Lucas est apparue pour la première fois lors de son séjour en amoureux. "Miami is always a good idea. Link for Kimono in my IG Story", a-t-elle légendé, n'hésitant pas à partager la marque et le prix de son vêtement directement dans la rubrique "shop my style" de son blog.