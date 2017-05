Caroline Receveur en couple : Son chéri Hugo est le sosie de son ex Valentin !

"Copie conforme de son ex", "Il ressemble grave à Valentin, son ancien copain", "Il ressemble à ton ex", "J'ai pensé que c'était Valentin sur la photo", "Waw ! La ressemblance avec Valentin", "On dirait son ex", peut-on lire sous la photo.

Pour rappel, Caroline Receveur avait annoncé sa rupture avec Valentin Lucas en novembre 2016. "Valentin et moi-même nous sommes battus pendant près d'une année, parfois ensemble, parfois séparément, pour faire en sorte que cette belle histoire qui a été la nôtre pendant quatre belles années perdure encore et encore, avait-elle écrit. Malheureusement, nous en sommes arrivés à la conclusion que, bien que nous nous aimions beaucoup, nos chemins devaient aujourd'hui se séparer."

Environ six mois après ces déclarations, l'ex-candidate de Danse avec les stars 7 semble heureuse et épanouie dans les bras de son nouveau chéri Hugo Philip.