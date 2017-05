Caroline Receveur : Sublime à Cannes avec Eva Longoria et les L'Oréalistas !

Cette année encore, le Festival de Cannes consolide son titre de rendez-vous glamour ! Il le doit en partie aux L'Oréalistas, surnom attribué aux ambassadrices de L'Oréal Paris, en mission séduction au cours des montées des marches. Eva Longoria, Caroline Receveur et Andie Macdowell se sont prêtées à l'exercice ce lundi 22 mai...

Ce lundi, les L'Oréalistas ont profité de la projection du film Mise à mort du cerf sacré (réalisé et co-écrit par Yorgos Lanthimos, avec Nicole Kidman et Colin Farrell, en salles en France le 1er novembre prochain) pour exécuter leur numéro de charme. Eva Longoria a mené l'opération, habillée d'une robe Marchesa. Arrivée à Cannes vendredi 19 mai, l'actrice de 42 ans et ambassadrice de la fondation Global Gift effectuait ses premiers pas sur le tapis rouge de la 70e édition du Festival.

Contrairement à l'ex-héroïne de la série Desperate Housewives, Caroline Receveur n'a pas attendu pour regoûter à la ferveur du festival de cinéma ! Photographiée à son arrivée à l'aéroport de Nice ce lundi 22 mai, la modeuse française (alors vêtue d'une charmante robe blanche à motifs floraux) s'est changée et préparée pour briller au côté du cast de Mise à mort du cerf sacré. Une robe noire en tulle et des sandales Giuseppe Zanotti composaient sa tenue du soir.

Comme Eva Longoria, Andie Macdowell et Sonam Kapoor ont illuminé le Palais des Festivals. Andie s'y était déjà rendue dimanche soir, vêtue d'une robe Roberto Cavalli et chaussée en Giuseppe Zanotti, pour la diffusion de "The Meyerowitz Stories". L'actrice et mannequin de 59 ans portait cette fois une charmante robe couture noire, bustier et transparente signée Roberto Cavalli, accessoirisée d'une pochette Roger Vivier.

Sonam Kapoor a quant à elle, opté pour une robe Haute Couture Elie Saab. La superstar indienne de 31 ans poursuit son sans-faute mode sous le ciel bleu de la Côte d'Azur.

Au lendemain de la présences d'Aishwarya Rai et Liya Kebede, de nouvelles égéries L'Oréal Paris ont pris le relais. Suite du défilé mardi, avec d'autres reines de beauté...