Aishwarya Rai : Sublime déesse et maman poule avec sa princesse à Cannes

Habituée du Festival de Cannes puisqu'elle est l'une des incontournables égéries de L'Oréal, Aishwarya Rai a réussi à combiner mission professionnelle et plaisir familial. Ainsi et comme la veille, elle a brillé sur le red carpet, cette fois avec une majestueuse robe rouge Ralph & Russo lors de la montée des marches du film 120 battements par minute, mais pas seulement. Ce soir-là, la star indienne de 43 ans était aussi accompagnée de sa fille, Aaradhya (5 ans). Autre ambassadrice de la marque de cosmétique, les sublimes Liya Kebede et Chompoo.

L'héroïne de Devdas et sa fille n'ont pas posé ensemble sur le tapis rouge cannois, l'ancienne Miss Monde préférant rester seule face à la horde de photographes. Cependant, on a pu la voir main dans la main avec son enfant juste avant de se rendre à la montée des marches. Sa fillette, dont le père est Abhishek Bachchan, acteur de Bollywood et fils de l'actrice Jaya Bachchan et du légendaire Amitabh Bachchan, semblait aux anges dans sa robe de princesse !