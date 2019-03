Catherine Zeta-Jones en robe échancrée devant ses parents et ses 2 enfants

Si on la voit souvent en compagnie de son illustre belle-famille – les Douglas –, Catherine Zeta-Jones a mis plus que jamais ses parents, Patricia et David Jones, en avant lors de la soirée au Royal Welsh College of Music and Drama à New York le 1er mars 2019. L'actrice britannique était également entourée de ses deux grands enfants Carys (15 ans) et Dylan (18 ans). Vêtue d'une robe rouge en velours de la maison Marchesa, la star de 49 ans était divine pour ce grand événement où elle a reçu un diplôme du prestigieux établissement gallois qui fête ses 70 ans.

Sur le tapis rouge, Catherine Zeta-Jones a donc posé, une fois n'est pas coutume, sans son époux Michael Douglas, mais avec son papa, sa maman et ses enfants. Elle était sublime dans sa robe moulante et échancrée, agrémentée de fleurs brodées qui faisaient écho à celles qui se trouvaient sur la robe de sa fille Carys. Cette dernière aime partager des soirées mondaines avec ses parents puisqu'on a pu la voir au défilé Michael Kors durant la Fashion Week new-yorkaise le mois dernier.

Qu'en est-il des écrans pour l'héroïne de la comédie musicale Chicago ? Elle a fait son grand retour dans la série Queen America créée par Meaghan Oppenheimer et diffusée depuis le 18 novembre 2018 sur le service de streaming de Facebook. Dans ce show, elle incarne Vicki Ellis, une coach pour concours de beauté très renommée dans l'Etat de l'Oklahoma et qui peut transformer n'importe quelle fille en gagnante. Mais quand Hayley Wilson, la talentueuse et belle jeune femme qu'elle coachait depuis l'enfance, perd sa couronne de Miss Oklahoma, Vicki se retrouve sans poulain à mener vers la victoire...