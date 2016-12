Catherine Zeta-Jones : Sa scène d'amour avec Sean Connery ridiculisée !

Sur Filmsite.org, qui regroupe des critiques de nombreux longs métrages américains par Tim Dirks d'AMC Network, groupe de médias influents, on découvre que la scène du baiser de Haute Voltige entre Sean Connery et Catherine Zeta-Jones est jugée comme la deuxième pire du cinéma américain, juste après celle de Casino avec Sharon Stone et Joe Pesci.

Il faut dire que les deux acteurs ont trente-neuf ans d'écart et, aussi élégants soient-ils, leur idylle dans Haute Voltige avait du mal à convaincre... D'ailleurs, après ce film, le comédien écossais n'a plus jamais tourné de romance, peut-être lassé de jouer l'amoureux de jeunes actrices à la demande des producteurs hollywoodiens ? Notons toutefois que l'héroïne du film était alors en couple avec un certain Michael Douglas, de 25 ans son aîné, qu'elle épousera l'année suivante !

On préfèrera regarder le film diffusé ce 27 décembre à 16h55 sur France 2 en se concentrant sur le charme de l'acteur emblématique de la saga James Bond et les séquences impressionnantes de cascades réalisées en grande partie par Catherine Zeta-Jones elle-même, devenue depuis actrice oscarisée pour Chicago et mère de deux beaux enfants, Carys et Dylan.