Cathy et David Guetta fiers de leur discrète fille Angie, prodige au piano

La musique et les spectacles font partie intégrante de la famille Guetta. David Guetta, 51 ans, est l'un des DJ les plus célèbres de la planète, et son ex-épouse Cathy Guetta s'installe tous les étés à Ibiza où elle possède un club. Le reste de l'année, la reine des soirées vit à Londres avec leurs deux enfants, Elvis, 15 ans, et Angie, 12 ans.

Si l'aîné des enfants Guetta a choisi de se lancer dans le mannequinat, la cadette suit le chemin de la musique. Angie s'est dirigée vers le piano et, après plusieurs années d'apprentissage et de rigueur, elle a atteint un haut niveau. Fière de sa fille qu'elle n'expose presque jamais, Cathy Guetta a récemment publié une vidéo sur sa page Instagram. Angie, installée face à son piano, vêtue d'un short à rayures et d'un T-shirt, ses longs cheveux bouclés coiffés en queue de cheval, balade avec aisance ses doigts sur les touches. On devine que son visage ressemble énormément à celui de son grand frère. "Mon bonheur de passer quelques jours avec ma princesse Angie et mon adorable Elvis. Vous êtes ma force, mon énergie, ma joie... JE SUIS TRÈS FIÈRE DE VOUS", commente Cathy Guetta en légende. De son côté, David Guetta a publié une longue série d'émoticônes qui frappent des mains synonymes de bravo, ce à quoi son ex-femme lui a répondu : "Tu es fier de ta poupée."