Cathy Guetta : La fête continue sans David !

Elle a formé pendant vingt-cinq ans un couple mythique avec le DJ français le plus célèbre au monde, David Guetta. Séparée du faiseur de tubes depuis août 2014, Cathy Guetta se fait particulièrement discrète en France. Sa dernière apparition à Paris remonte à novembre dernier, lorsqu'elle avait participé à la soirée organisée par Yannick Noah pour l'anniversaire de l'association Fête le mur. C'est justement avec un anniversaire que la reine de la nuit fait de nouveau parler d'elle, le sien.

Alors qu'elle fête ce lundi 27 mars ses 50 ans, c'est avec un peu d'avance qu'elle a soufflé sa nouvelle bougie, à Miami. L'ex-femme de David Guetta a organisé une grande fête en son honneur dans un club de la ville de Floride, le Ora, comme elle l'a partagé sur sa page Instagram.

Pour ce passage dans le club des quinquagénaires, l'organisatrice de soirées a pu compter sur la présence de plusieurs personnalités américaines dont la riche héritière Paris Hilton, accompagnée de son nouveau boyfriend Chris Zylka et de 50 Cent. Le rappeur américain de 41 ans a ambiancé la soirée, une présence qui a tout particulièrement touché Cathy Guetta. Pour preuve, le message qu'elle a posté sur sa page Instagram : "Merci 50 Cents, tu as performé et tu es resté seulement quatre heures avant de repartir pour Atlanta", a-t-elle commenté, lui adressant également un "Je t'aime". Elle a également partagé un extrait de la performance du rappeur.

Heureuse d'avoir été conviée aux 50 ans de Cathy Guetta, Paris Hilton a elle aussi posté une photo de l'anniversaire. Moulée dans une robe rose bonbon, la starlette de 36 ans n'a bien évidemment pas manqué de poser avec son nouveau chéri.