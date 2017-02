Paris Hilton en couple avec un acteur : On vous dit tout sur son nouvel apollon

C'est officiel Paris Hilton est à nouveau en couple ! Un an après sa rupture avec "son âme soeur", Thomas Gross, la célèbre héritière a finalement retrouvé l'amour. Souvenez-vous, la jolie blonde a fêté son 36e anniversaire en charmante compagnie, embrassant à pleine bouche un bel apollon chargé de lui apporter son gâteau d'anniversaire pour qu'elle puisse souffler ses bougies.

On en sait désormais un peu plus sur l'identité du beau blond aux yeux bleus, qui n'est pas complètement inconnu au bataillon puisqu'il s'agit de l'ex-enfant star des écuries Disney Chris Zylka. Âgé de 31 ans, il a joué dans les séries Tout le monde déteste Chris et 10 Things I Hate About You et fait plusieurs apparitions dans des films d'horreur et de seconde zone avant d'être choisi pour incarner Flash Thompson dans le précédent reboot de Spider-Man et de décrocher un rôle récurrent dans la série The Leftovers.

Côté coeur, Chris Zylka a fréquenté Lucy Hale, de la série Pretty Little Liars, il y a trois ans avant de craquer pour la gagnante de l'émission House of DVF Hanna Beth, à qui il s'est fiancé après seulement trois mois de relation avant de rompre leur engagement en mars 2015.

Si l'on ignore encore depuis combien de temps il fréquente l'héritière de la célèbre chaîne d'hôtellerie, on sait en revanche qu'ils ont célébré la Saint-Valentin ensemble dans la Grosse Pomme en marge de la Fashion Week. Le couple a ensuite fêté les 36 ans de l'interprète d'High Off My Love, en compagnie de sa soeur Nicky Hilton, avant de rentrer à Los Angeles main dans la main.

Si un informateur du site E! News assure que le couple "prend son temps", l'ancienne star de télé-réalité devenue DJ semble déjà très éprise du bellâtre. "Le meilleur sentiment au monde, c'est quand on vous regarde comme si vous étiez magique, a-t-elle écrit en légende d'une photo de couple sur Instagram, ajoutant : Aimez, vivez, brillez."