Cauchemar en cuisine – Philippe Etchebest explose : "Je me casse !"

Mercredi 18 janvier, Philippe Etchebest est venu en aide à un nouveau restaurant dans Cauchemar en cuisine (M6). C'est dans les Deux-Sèvres à Arçais, à L'Auberge de la Venise verte qu'il s'est rendu afin de faire la connaissance de Chantal et Alain Chalumeau, ainsi que de leur fils, Jimmy, chef de l'établissement. Et très vite, le ton est monté entre Chantal qui assure la salle et lui.

Manque de sourire, ton sec avec les clients... le comportement peu commerçant de la mère de famille a étonné le Top Chef. Pire, son organisation laissait à désirer. Alors que le service battait son plein, Chantal a par exemple quitté la salle pour faire la plonge. Une attitude impensable pour Philippe Etchebest qui lui a alors demandé de retourner auprès de ses clients. Mais voilà, Chantal n'en a fait qu'à sa tête, prétextant qu'elle seule savait comment bien essuyer les couverts. Comme souvent, le Meilleur Ouvrier de France est sorti de ses gonds mais là, c'était plutôt violent. "Merde Chantal ! C'est en salle qu'on t'attend, va t'occuper de tes clients ! Va en salle, va en salle, c'est tout ! Tu m'écoutes ! Merde ! Arrête de m'emmerder avec ça !", a-t-il hurlé.

"Il m'a engueulée comme si j'étais une gamine qui avait volé une pomme dans un magasin. Il a peut-être des raisons de gueuler mais à ce niveau-là ! Je suis sûre que ça a résonné dans tout l'établissement. Je suis certaine que mes petits chiens ont fait une syncope !", a alors réagi Chantal face à la caméra.

Et alors qu'elle fond en larmes en et se plaint du fait que les clients entendent tout et qu'elle "passe pour une merde", elle se fait gronder une nouvelle fois par le chef : "Tu arrêtes de faire ton Caliméro. Je te préviens, moi, je me casse si tu ne m'écoutes pas ! (...) Arrête de faire ta tête de con !" Une séquence culte !

Tout s'est bien terminé entre eux puisque, comme l'a admis Chantal, le prestigieux chef n'a pas seulement sauvé son restaurant et son couple, il a carrément sauvé sa vie.

Mercredi 18 janvier, ce numéro inédit de Cauchemar en cuisine a attiré 3,2 millions de téléspectateurs. La part de marché s'élève à 14,1% sur les individus de 4 ans et plus et 26,3% sur les ménagères de moins de 50 ans. La chaîne est leader et égale son record historique.