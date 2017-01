Top Chef 2017 : Une bande-annonce musclée pour Le Choc des brigades !

Mercredi 25 janvier 2017, M6 dévoilera le premier épisode de Top Chef 2017. Les téléspectateurs verront s'affronter la belle Marion Lefebvre (28 ans), le très tatoué Guillaume Sanchez (26 ans) ou encore Thomas Letourneur (29 ans). Et les chefs Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran se livreront une bataille sans merci puisqu'ils seront à la tête d'une brigade de 4 candidats.

Pour la première fois dans l'histoire de Top Chef, chaque juré sélectionnera les participants qui rejoindront leur équipe. Tout au long de l'aventure, ils les pousseront à être les plus créatifs et minutieux afin qu'ils aillent le plus loin possible dans la compétition. Dans le cas où plusieurs chefs se disputent le même candidat, ce sera à ce dernier de choisir son mentor. Jean-François Piège les rejoindra pour l'épreuve de la dernière chance.

Cette rivalité inédite, M6 a choisi de s'en amuser en proposant une bande-annonce décalée, à coups d'effets spéciaux. Au menu de cette vidéo : Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran en pleine bataille de regards dans les cuisines de Top Chef. Ils sont malheureusement interrompus à plusieurs reprises par Jean-François Piège, venu leur rappeler que l'émission ne débutait pas tout de suite.

Une bande-annonce à savourer sans modération !