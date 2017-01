Top Chef 2017 : Portraits et photos des 15 candidats !

Top Chef est de retour le 25 janvier sur M6 ! Eh oui, c'est à présent le mercredi que le célèbre concours culinaire régalera les téléspectateurs. Alors, en attendant de découvrir le premier épisode, voici les portraits des candidats !

Marion Lefebvre (28 ans)

Cette belle candidate de 1,80 mètre pour 60 kilogrammes risque de faire tourner les têtes. Mannequin photo sollicitée par de grandes agences, Marion est passionnée de cuisine grâce à son grand-père qui a effectué le métier de maître-boucher. Après dix années en tant que seconde de cuisine dans des restaurants étoilés, la jeune femme est récemment passée chef à domicile à Aix-en-Provence.

Guillaume Sanchez (26 ans)

Avec son look rock'n'roll et ses tatouages, Guillaume a de quoi impressionner. Mais c'est surtout son impressionnant CV qui est à craindre. Chef pâtissier réputé, il est double médaillé du concours des "Meilleurs apprentis de France" et a oeuvré plus de dix ans dans les plus grandes maisons telles que Ladurée, Dalloyau ou Pierre Hermé. Ce candidat a décidé en 2015 d'ouvrir un restaurant sur un coup de tête, sans aucune formation en salé (Le Nomos à Paris). Un succès puisqu'en moins d'un an, il est nommé "Talent de l'année" dans le Gault et Millau et son restaurant affiche complet.

Kelly Rangama (28 ans)

Originaire de l'île de la Réunion, cette jeune femme y a vécu jusqu'à ses 17 ans. Après 10 ans dans le milieu de la restauration, elle est aujourd'hui chef dans un restaurant gastronomique (Le Boutary à Paris). Son souhait dans la compétition ? Représenter la Réunion d'un point de vue culinaire et devenir la fierté de l'île.

Maximilien Dienst (23 ans)

Plus jeune étoilé de Belgique, Maximilien travaille avec son père dans leur restaurant en Belgique (à Hotton), et ont ensemble remporté 1 étoile. Ce candidat au fort tempérament - il est mauvais perdant - définit sa cuisine comme une cuisine de bistrot de campagne gastronomique.

Giacinta Trivero (25 ans)

Cette belle Italienne est gérante d'un hôtel à Rome. Depuis toute petite, elle développe sa passion pour la cuisine. Mais, il y a quelques mois, elle a interrompu sa carrière en cuisine pour reprendre l'affaire familiale et gérer l'hôtel. Une parenthèse à laquelle elle met fin et elle compte bien sur Top Chef pour faire parler d'elle !

Alexandre Spinelli (25 ans)

Il y a trois ans Alexandre travaillait dans des restaurants de plage. Sans diplôme, il a gravi les échelons avec une rage de vaincre et peut se targuer d'être devenu premier chef de partie de la Chèvre d'or, un restaurant gastronomique doublement étoilé d'Eze Village. Une sacrée réussite.

Alexis Delassaux (28 ans)

Après avoir travaillé dans les plus grandes maisons comme Shangri La et le Royal Monceau, Alexis décide de lancer son propre restaurant : le Luz Verde à Paris. Il y élabore une cuisine bistronomique d'inspiration mexicaine. Il obtient une toque Gault et Millau dès décembre 2014 et est cité dans de nombreux guides. Mexicain par sa mère et Français par son père, il s'inspire de la cuisine de ses origines pour apporter de l'originalité dans ses plats.

Julien Wauthier (33 ans)

"La cuisine c'est ma maîtresse, car au final, entre la femme et elle, laquelle on voit le plus souvent ?" Voici la devise de ce Belge pour qui la cuisine est plus importante que tout. Doté d'un très fort caractère, Julien est chef d'un restaurant à Namur (Belgique), La Plage d'Amée. Son objectif dans la vie ? Obtenir très prochainement une étoile.

David Gremillet (23 ans)

C'est afin de prouver à son père qu'il a les épaules assez larges pour reprendre l'affaire familiale que David participe à Top Chef. Actuel sous-chef et membre de la direction de l'hôtel-restaurant 4 étoiles L'esturgeon à Poissy, le jeune homme est un grand habitué des compétitions : Lauréat du Meilleur apprenti de France en 2010, Espoir de la fondation Paul Bocuse en 2011, Lauréat du Trophée Bernard Loiseau en 2016.

Franck Pelux (28 ans)

Fils de restaurateurs, Franck est un compétiteur au fort caractère qui n'a travaillé que dans des restaurants étoilés. Aujourd'hui chef exécutif du 12e meilleur restaurant dans le monde sur Trip Advisor (le Temple à Beijing en Chine), il participe à l'émission afin de "donner la fessée à Philippe Etchebest", déclare-t-il. On demande à voir...

Jérémie Izarn (27 ans)

Jérémie aime les concours et se mesurer aux autres. Il s'est d'ailleurs déjà retrouvé confronté à Philippe Etchebest lors du concours des Meilleurs Ouvriers de France. Il avait alors perdu ses moyens et avait échoué. Chef gérant du restaurant gastronomique La Tour des sens à Tencin (région Auvergne-Rhône-Alpes) il espère bientôt remporter une étoile.

Jean-François Bury (34 ans)

C'est afin de remettre en jeu son titre Champion du monde Traiteur 2015 que ce candidat participe à Top Chef mais pas que ! Lui qui défend corps et âme l'univers des traiteurs souhaitent également démontrer que ces derniers sont aussi créatifs que certains restaurants renommés. Une belle ambition. Il souhaite à l'avenir prendre une place de chef exécutif dans un grand palace parisien et se présenter au concours du Meilleur Ouvrier de France.

Thomas Letourneur (29 ans)

Thomas a grandi dans les cuisines de son père, restaurateur à Versailles mais n'a pas souhaité reprendre l'affaire familiale. Jeune chef charmeur et contemporain, il est aujourd'hui chef privé de direction à Meudon. Très ambitieux, Thomas souhaite ouvrir prochainement son restaurant et décrocher des étoiles.

Mickaël Riss (23 ans)

Ce candidat sera le blagueur de la saison car c'est grâce à l'humour qu'il évacue son stress. Chef de cuisine à L'Auberge du moulin à Saint-Sorlin-en-Valloire (région Auvergne-Rhône-Alpes) il réalise une cuisine semi-gastronomique. Grâce au concours, il souhaite prouver à ceux qui n'ont pas cru en lui qu'il en a sous le pied.

Carl Dutting (30 ans)

Ce candidat est le grand gagnant du programme Objectif Top Chef. Après une formation d'un an chez Ferrandi, ce non professionnel de la cuisine a déménagé dans le sud de la France avec sa famille. Ne trouvant pas de travail derrière les fourneaux, il est devenu responsable d'un magasin de vêtements mais travaille néanmoins dans la cuisine d'un restaurant en extra tous les week-ends. Gagner Objectif Top Chef lui a ouvert les portes de Top Chef et il compte bien y faire ses preuves !