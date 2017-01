Top Chef 2017 : Marion Lefebvre, une ex-mannequin très, très sexy !

Avec ses mensurations de rêve, Marion Lefebvre est la bombe de Top Chef 2017 !

La jolie blonde de 28 ans a d'ailleurs été un mannequin sollicité par de grandes agences. Et on comprend pourquoi en fouillant son compte Instagram qui compte déjà pas moins de 53 000 followers. En plus de photos de photographes, celle qui a intégré le nouveau casting du programme y publie de nombreux selfies et photos sexy d'elle. Ainsi peut-on la découvrir en nuisette échancrée noire ou en tenue de sport ultramoulante.

Mais Marion Lefebvre ne compte pas jouer de sa plastique pour gagner les faveurs des jurés de Top Chef – Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège. Comme elle le dit elle-même dans son portrait dévoilé par la chaîne : "Grâce à Top Chef, je veux prouver que ce n'est pas parce que je fais 1,80 m pour 60 kg que je ne sais pas cuisiner."