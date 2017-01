Top Chef 2017 – Guillaume Sanchez : Sa chérie a été vue à la télé et au ciné !

Deux jours après la divulgation du casting de Top Chef 2017, les révélations sur les candidats continuent. Après avoir découvert les photos sexy de Marion Lefebvre, nous avons mis la main sur une info croustillante : la compagne de Guillaume Sanchez a été aperçue plusieurs fois à la télé et au cinéma !

Sur Instagram le chef au look rock'n'roll et aux tatouages pose depuis un peu plus d'un an aux côtés d'une sublime brune aux yeux bleus. Entre eux, c'est l'amour fou, d'ailleurs, la belle ne s'en cache pas non plus sur les réseaux sociaux. Alors entre deux clichés d'eux en train de s'embrasser, nous nous sommes intéressés de plus près au profil de cette inconnue qui ne l'est pas tant que cela.