Cauchemar en cuisine : Un restaurateur en colère balance !

Les téléspectateurs de M6 pouvaient découvrir un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine ce mercredi 27 juin 2018, dans lequel Philippe Etchebest vient en aide à deux soeurs à Marseille. Mais il y a encore un mois, ce n'est pas du tout ce qui était prévu.

Alors que s'est-il passé pour que la chaîne modifie sa programmation à la dernière minute ? Au début du mois de juin, M6 envoyait un communiqué de presse pour annoncer la diffusion d'un épisode de Cauchemar en cuisine tourné à Paray-le-Monial. Mais, le 15 juin dernier, un nouveau communiqué était envoyé aux médias avec la déclaration modifiée, faisant savoir que l'épisode du 27 juin à 21h aurait pour titre "Marseille" et non "Paray-le-Monial".

Pour en savoir plus, Le Journal de Saône et Loire a contacté Raphaël Dessoly, propriétaire de L'O à la bouche, l'établissement concerné à Paray-le-Monial. Le restaurateur révèle qu'il s'était plaint du temps d'attente entre le tournage, qui a eu lieu il y a un an, et la diffusion :"J'avais déjà contacté M6 à la fin de l'année 2017 pour leur dire que la diffusion était trop éloignée du tournage, ne me permettant pas de profiter de la promotion liée à une exposition télévisuelle. Ils m'ont soutenu pour mon restaurant, mais ils n'ont volontairement pas pris en compte la gestion de l'hôtel attenant, ce qui ne nous a pas permis de sortir la tête de l'eau." Trois mois seulement après le tournage, son restaurant fermait.

Raphaël Dessoly ne s'arrête pas là. Il critique aussi le premier communiqué de presse publié, au sujet de son restaurant, qu'il qualifie de "mensonger" : "Ils emploient des expressions déplacées, comme "décoration hors d'âge", "état lamentable" ou encore "laisser-aller général". Ce n'est pas du tout ce que le chef Etchebest m'a dit sur place. Ce n'est pas le reflet de la réalité. Ils créent du spectacle, hors de la réalité."

S'il n'est pas certain de voir son épisode diffusé un jour, Raphaël Dessoly s'est depuis reconverti dans l'organisation d'événements familiaux.