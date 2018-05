Cauchemar en cuisine : Une candidate quitte le tournage "électrique" !

Ce mercredi 23 mai 2018, M6 diffuse un nouvel épisode de Cauchemar en cuisine. Philippe Etchebest vient en aide à Aline et Sandrine, deux soeurs à la tête d'une pizzeria, Vite fée bien fée, située dans le 2e arrondissement de Marseille. À en croire un premier extrait, tout ne s'est pas bien passé...

En attendant la diffusion de l'épisode, la chaîne a partagé sur Twitter une courte vidéo. Sur ces images, Aline, ne supportant plus les remarques parfois très sèches de Philippe Etchebest, prend une décision radicale. "C'est bon, j'en ai marre ! Moi je me tire ! Il me gonfle", lâche la Marseillaise au fort caractère après avoir été remise en place par le chef étoilé. Sandrine ne peut que constater les faits : "Elle nous a plantés, elle est partie."