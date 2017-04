Cécile Bois (Candice Renoir) : Son compagnon et Brad Pitt ont un point commun...

Ce vendredi 28 avril, France 2 lance la cinquième saison de la série Candice Renoir, dont le personnage principal est incarné par Cécile Bois. Si dans la série la vie amoureuse du commandant de police est compliquée, dans la réalité, la comédienne vit une histoire d'amour sans nuage. Son compagnon n'est d'ailleurs pas un inconnu.

La comédienne de 45 ans qui travaille à Sète et vit, lorsqu'elle n'est pas en tournage dans le sud, en région parisienne, est en couple avec un acteur : Jean-Pierre Michaël. Un nom qui ne fait pas forcément tilt mais tout le monde a déjà vu au moins une fois son visage ou entendu sa voix car l'homme de 50 ans affiche un sacré CV. A la télévision, les téléspectateurs ont notamment pu l'apercevoir dans Joséphine, ange gardien (2015 et 2003), Crime en Lozère (2014), Sections de recherches (2012), Camping Paradis (2010), Diane, femme flic (2010) et R.I.S Police scientifique, fiction dans laquelle il a incarné de 2006 à 2009 le rôle du chef du RIS.

Le public a aussi pu le voir dans de nombreuses pièces de théâtre et l'entendre dans des films. Jean-Pierre Michaël est ainsi acteur de doublage et n'est autre que la voix de... Brad Pitt ! Et pas que. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le père des deux filles de Cécile Blois, âgées de 7 et 5 ans, double également Michael Fassbender Pour le film Inglourious Basterds qui réunit les deux stars de cinéma, il a donc laissé quelqu'un d'autre prêter son timbre au personnage incarné par le célèbre Germano-irlandais. Notons également que le chéri de Candice Renoir prête aussi sa voix à Ben Affleck, Keanu Reeves, Ethan Hawke ou encore Damian Lewis (star d'Homeland).