Cécile Bois (Candice Renoir), plus épanouie que jamais : "Je revis à 40 ans !"

Dans la dernière édition de Paris Match, les comédiennes Valérie Karsenti, Anne Charrier, Marine Delterme, Annelise Hesme, Odile Vuillemin, Elodie Frenck et Cécile Bois ont été réunies pour réaliser une séance photo remarquable sur le thème "Séries télé, les femmes prennent le pouvoir".

Entre deux photos prises à l'hôtel La Maison Champs-Elysées à Paris, nos héroïnes des temps modernes toutes âgées de 40 ans et (légèrement) plus ont accepté d'en dire plus sur leur parcours de vie. C'est d'ailleurs lors de ces confessions que l'on a pu apprendre qu'Elodie Frenck des Petits meurtres d'Agathe Christie (elle y campe le rôle de Marlène Leroy) est actuellement enceinte de son 2e enfant.

Mais ce n'est pas tout, Cécile Bois (45 ans), que les Français connaissent également sous le nom de Candice Renoir dans la série à succès du même nom sur France 2, s'est elle aussi dévoilée. Celle qui a décroché le rôle d'Angélique, marquise des Anges (un spectacle mis en scène par Robert Hossein en 1995 au Palais des Sports) a eu beaucoup de doutes au début de sa carrière. "Je suis une timide repentie. Angélique m'a d'abord fait trébucher. Je n'assumais pas", s'est-elle souvenue. Heureusement, l'expérience et sa vie de famille - elle a eu deux filles avec l'acteur Jean-Pierre Michael - l'ont métamorphosée. "Je revis à 40 ans... Je fais tout à l'envers !", a-t-elle lâché.

