Cédric (Koh-Lanta) aminci : Le nombre de kilos qu'il a perdus

Après avoir participé à Koh-Lanta Johor (en 2015), Cédric s'est lancé le pari d'affronter des candidats emblématiques en participant à Koh-Lanta All Stars. Afin d'être le meilleur possible, le beau brun s'est préparé mentalement et physiquement.

Il a notamment pris du poids et a révélé pourquoi lors de l'interview qu'il a accordée à Purepeople : "J'ai perdu 7,3 kilos cette saison. La différence avec mon précédent Koh-Lanta, c'est que j'ai perdu du poids par rapport à mon poids de forme. Je m'étais dit que je me mettais en condition en mangeant moins, ce qui n'était pas forcément très intelligent. Parfois, je sentais vraiment la fatigue et j'étais squelettique. Alors que dans cette édition, j'ai fait l'inverse. J'ai pris 6 kilos avant de partir, donc je n'ai pas senti la fatigue. Si j'étais allé jusqu'à la réunification, je serais arrivé avec mon poids de forme, donc ça aurait été tip top."

Depuis, Cédric a "repris le sport à fond" et a retrouvé le corps qu'il souhaitait. "Le bidou n'est plus là", a-t-il plaisanté.

