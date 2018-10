Céline Dion : Sa "tristesse" apaisée, l'ex-collaborateur viré sort du silence...

À la surprise générale, en 2015, Céline Dion fait le ménage dans ses collaborateurs, se séparant notamment de Claude Lemay, dit Mégo. Le directeur musical et pianiste de la star est sous le choc. Une éviction qu'il a eu du mal à digérer mais qui est désormais derrière lui...

Dans une biographie intitulée Mégo et signée Frédéric Arnould (aux éditions Québec Amérique), Claude Lemay retrace sa carrière dans le monde de la musique, évoquant notamment sa longue collaboration – 28 années – avec Céline Dion, de ses premières années à son succès planétaire. "Du premier au dernier jour, ça a été excitant", a-t-il confié à Radio-Canada. Et d'ajouter, avec un peu plus de tristesse : "Quand ça s'est arrêté, j'ai même arrêté de jouer du piano." Le musicien, qui déclarait à l'époque du non-renouvellement de son contrat avoir l'impression de se prendre "une gifle", a réussi à apaiser sa colère par la parole et l'écriture de sa biographie. "Ça a réglé tous mes problèmes, ce livre-là. Ça a réglé toute la tristesse que j'ai eue quand Céline m'a renvoyé", assure-t-il.

Claude Lemay, qui a depuis travaillé sur un album de la chanteuse Lynda Lemay, souhaite intégrer les Rolling Stones comme pianiste. Si sa nouvelle vie, à Québec avec femme et enfants, est moins intense que lors de sa collaboration avec Céline Dion et son défunt mari René Angélil, le musicien ne semble pas avoir de rancune. "Ce que je vois en arrière, ce sont les années extraordinaires que j'ai passées avec Céline. Elles vont toujours être un souvenir merveilleux", disait-il il y a deux ans à La Presse.

Thomas Montet