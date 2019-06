Céline Dion trop maigre ? La nouvelle photo qui divise ses fans

Le 8 juin 2019, Céline Dion poste une photo d'elle sur son compte Instagram. On la découvre vêtue d'une mini-jupe en cuir, avec des escarpins noirs vernis, et d'un tee-shirt avec l'inscription FOMO. Céline explique la signification de ce logo : "F.O.M.O⁣⁣. Ça signifie Fear of Missing Out, ou pas.... ? - Team Céline⁣⁣." FOMO symbolise la peur de rater quelque chose. Elle est souvent caractérisée par le fait d'avoir peur de manquer une occasion d'interagir socialement avec les autres. Pour le coup, l'interaction avec ses followers a été immédiate suite à cette publication.

C'est celui qui dit qui l'est

"Céline tu es trop maigre !", "Céline je t'aime, prends soin de toi s'il te plaît" : certains des fans de Céline Dion se sont montrés très inquiets pour la santé de la chanteuse. Certains followers sont même beaucoup plus agressifs en commentant : "MANGE" ou encore "Je pense vraiment qu'elle est malade".

Immédiatement, les fans de la chanteuse, très attachés à la star, se sont empressés de la défendre. "Il faut que les gens se rendent compte qu'elle : A) a 51 ans B) fait des spectacles C) danse D) a de jeunes enfants à charge. C'est normal qu'elle soit mince ! Et elle a toujours été mince. Il y a des photos d'elle des années 90 ressemblant exactement à ceci. (...) Il est inapproprié et carrément MÉCHANT de commenter le poids de n'importe qui. Surtout si publiquement où tout le monde a quelque chose de méchant à dire." D'autres fans ont rapidement attaqué les internautes récalcitrants qui osaient encore critiquer Céline : "C'est TOI qui es malade."

Bref, que Céline Dion ne s'inquiète pas... Ses fans l'aiment comme elle est.