Channing Tatum et Jenna Dewan : Tendre virée avec leur adorable Everly

Il est l'un des acteurs hollywoodiens les plus bankable ces dernières années. Mais quand il n'est pas en tournage, Channing Tatum trouve toujours du temps pour les deux femmes de sa vie, son épouse Jenna Dewan et leur fille Everly.

C'est dans les rues de Los Angeles que le couple a été aperçu avec leur petite fille de 3 ans, le 10 janvier dernier. L'acteur était vêtu d'un t-shirt "Joe Dirt, beautiful loser" et d'un jean tandis que Jenna Dewan, toujours très naturelle, portait des lunettes de soleil, un pull à capuche, un legging et une simple paire de baskets. Puis, elle s'est changée, optant pour des talons, afin de se rendre avec son mari à Studio City, probablement pour un rendez-vous professionnel.

Fou amoureux de sa femme, Channing Tatum postait récemment une photo d'elle à moitié nue sur Instagram. Allongée dans un lit, la bombe américaine y apparaît entièrement nue, le visage caché dans un oreiller. "Le moment de la sieste = Le meilleur moment", avait-t-il simplement écrit en légende.

Mariés depuis 7 ans, l'acteur de Magic Mike et la star de Sexy Dance sont toujours aussi amoureux. Et leur petite Everly fait d'eux des parents comblés. Le 14 janvier, ils s'offraient à nouveau une virée en famille. Avant de l'agrandir ? Interviewée en août 2015 par le site E! News, la jolie brunette, connue pour ses rôles dans les séries Witches of East End et Supergirl, avait confié que le couple voulait donner un petit frère ou une petite soeur à la fillette. "Oui, oui ! Je ne sais pas quand cela arrivera, mais nous voulons clairement plus d'enfants", avait-elle glissé. 2017 sera-t-elle la bonne année ?