Chantal Goya : Mort de sa mère adorée à 96 ans

Coup dur pour la populaire et mythique chanteuse Chantal Goya. La star a appris la mort de sa maman, Colette de Guerre, survenue dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 avril 2018, dévoile le magazine Ici Paris. Le samedi 21, elle montait tout de même sur scène à Dijon. L'interprète avait sans doute espéré pouvoir souffler ses propres bougies dans quelques semaines aux côtés de sa mère...

Colette de Guerre est morte dans sa 96e année, dans sa chambre d'une maison de retraite de la région parisienne, indique le magazine. Un avis de décès en ligne indique qu'elle résidait dans le 6e arrondissement de la capitale. On ignore la cause exacte du décès mais on peut envisager, sans trop s'avancer, que la quasi-centenaire est probablement morte de vieillesse. Sur la page Facebook de Chantal Goya, un message, accompagné d'une photo, a été posté le 22 avril, confirmant l'information. "Chantal a la triste nouvelle de vous apprendre le décès de sa maman... Une étoile de plus brille dans le ciel... Ceux que nous aimons ne disparaissent jamais, ils vivent dans notre coeur...", peut-on lire. L'interprète de Bécassine aurait sans doute aimé fêter ses 76 ans avec sa maman, en juin prochain.

Colette de Guerre, de son nom de jeune fille Dartiguenave, était mariée avec Bertrand de Guerre. Le couple a longtemps vécu au Vietnam (anciennement l'Indochine) pour le travail de monsieur dans une plantation de caoutchouc, c'est d'ailleurs à Saigon qu'est née Chantal Goya. La famille avait finalement été obligée de rentrer en France – précisément à Remiremont dans les Vosges, d'où était originaire le père de la chanteuse – après l'invasion par l'armée Viêt Minh.

La cérémonie des obsèques sera célébrée le 26 avril 2018 à 14h30, en la chapelle de la Vierge de l'église Saint-Roch au 296 de la rue Saint-Honoré dans le 1er arrondissement.

Thomas Montet