Charles Aznavour : Un grand honneur à Hollywood et un retour événement, à 93 ans

"Inoubliable, indispensable", chantait amoureusement Charles Aznavour en 1994 sur l'album Inoubliable. Indispensable, il l'est au patrimoine de la chanson. Inusable, aussi, puisqu'il s'apprête, à 93 ans, à monter sur la scène de l'Accorhotels Arena de Paris pour une représentation unique le 13 décembre 2017. En attendant d'y retrouver son public français et ses acclamations, c'est de l'autre côté de l'Atlantique que l'artiste vient de recevoir une grande consécration.

Jeudi 22 juin 2017, la Chambre de Commerce d'Hollywood à Los Angeles a annoncé que Charles Aznavour va avoir son étoile sur le plus prestigieux trottoir au monde : le Walk of Fame. En reconnaissance de sa carrière exceptionnelle d'auteur-compositeur-interprète international, le grand Charles, dont le tube romantique She figure (interprété par Elvis Costello) sur la bande originale de Coup de Foudre à Notting Hill, se joindra à la constellation de stars qui y scintillent déjà. La date de la cérémonie de révélation de son étoile doit désormais être déterminée.

Charles Aznavour aux côtés de Jennifer Lawrence et Shonda Rhimes

Le comité de la Chambre de Commerce californienne en charge de décider de qui est digne de cet honneur a également désigné, dans cette même "promotion 2018" et parmi plusieurs centaines de nominations, des personnalités comme les actrices Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst, Gillian Anderson, Lynda Carter, Taraji P. Henson ou encore la défunte Gina Lollobrigida, les acteurs Jeff Goldblum et Mark Hamill, la star de Broadway Lin-Manuel Miranda (Hamilton), les créateurs de séries Ryan Murphy et Shonda Rhimes, l'homme d'affaires philanthrope Sir Richard Bronson, le producteur Simon Cowell, ou encore la chanteuse Mary J. Blige.

Aznavour à Hollywood, épisode 2

Charles Aznavour avait eu en octobre 2016 un avant-goût de ce grand moment qu'il vivra en 2018, puisqu'il s'était déjà vu remettre une plaque commémorative du Hollywood Walk of Fame eu égard à sa contribution au monde des arts et à son rôle au sein de la communauté arménienne. C'est d'ailleurs le représentant de Little Armenia à Hollywood, le sénateur Kevin de León, qui avait eu le plaisir de lui remettre la distinction, à l'occasion de sa venue en Californie pour un tour de chant au Pantages Theatre.

Après neuf concerts à guichets fermés au Palais des Sports de Paris en septembre 2015 et décembre 2016 et une tournée aux quatre coins du monde ayant battu tous les records d'affluence, Charles Aznavour sera pour la première fois le 13 décembre 2017 sur la scène de l'Accorhotels Arena de Paris pour un concert unique avec un nouveau tour de chant incluant ses titres incontournables, parmi les quelque 1200 chansons qu'il a enregistrées au cours de sa carrière.

Places en pré-vente à partir du lundi 26 juin 2017 à 10h sur www.gdp.fr puis sur tous les réseaux à partir du mercredi 28 juin 2017 à 10h.