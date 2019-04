Charles Dumont : Son domicile parisien encore cambriolé !

Charles Dumont est actuellement un homme blessé. Le chanteur et parolier, qui habite le chic 6e arrondissement de la capitale, a été la cible d'un cambriolage. Les voleurs ont dérobé de l'argent mais, plus douloureux encore, ils ont pris des affaires de sa défunte épouse.

Le magazine Ici Paris relate que les faits se sont déroulés pendant le week-end de Pâques, à un moment où la capitale s'était largement vidée de ses habitants, trop heureux de profiter de trois jours de repos pour aller prendre l'air en famille. Le magazine affirme que les cambrioleurs ont mis la main sur des bijoux de sa femme Jeannine, morte en 2016, et qu'il gardait en souvenir... Ils ont aussi volé de l'argent.

Charles Dumont, qui a fêté son 90e anniversaire le mois dernier, avait déjà été victime d'un cambriolage il y a sept ans. À l'époque, il avait été délesté de l'équivalent de 200 000 euros. Dans le butin, il y avait surtout des souvenirs d'Edith Piaf (partitions, disques, boutons de manchettes...) qu'il avait précieusement conservés. Chanteur, l'artiste est aussi compositeur et parolier et il a collaboré avec la Môme sur une quarantaine de titres dont le tube Non, je ne regrette rien. "C'est une sale histoire, c'est répugnant... sur le plan affectif, c'est incommensurable. Mes voleurs ont pris suffisamment de choses de valeur. Je leur demande simplement qu'ils me rendent quelques souvenirs. Ceux d'Edith et puis aussi l'alliance de mon père. (...) Ils peuvent les déposer dans une enveloppe et me les envoyer à mon adresse", disait-il à l'époque dans les pages du journal Le Parisien. Un appel dont on ignore s'il avait été entendu ou pas...

Toujours actif malgré son âge avancé, Charles Dumont a notamment travaillé l'an dernier avec l'orchestre philharmonique de Besançon.

Thomas Montet