Charlie Nune (Plus belle la vie) : "Je n'ai pas été virée de la série !"

Les fans de la série Plus belle la vie (France 3) attendaient son retour avec impatience, la comédienne Charlie Nune ne fera finalement pas son come-back dans le programme comme prévu. Interrogée par nos confrères de Télé Loisirs, l'interprète d'Eve Tressère a tenu à s'expliquer afin de faire taire toutes les rumeurs.

Celle qui a finalement laissé son rôle à la comédienne Charley Fouquet a indiqué : "C'est une question d'organisation familiale. Le tournage de Plus Belle la vie, c'était, en ce qui me concerne, six mois de présence obligatoire à Marseille. Je ne souhaitais pas infliger ça à mes deux enfants et à mon mari. Ma vie est à Paris, vous savez... Reprendre le rôle d'Eve représentait beaucoup de complications pour ma vie personnelle." Et de poursuivre : "La production et moi-même avons donc préféré, d'un commun accord, en rester là et confier le rôle à quelqu'un d'autre."

Si Charlie Nune (36 ans) a décidé de prendre la parole, c'est pour contredire les rumeurs disant qu'elle avait tout simplement été virée de la série. "J'ai lu tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Pour info, je n'ai pas de compte Twitter ! Certains faux comptes affirment que la production a voulu se débarrasser de moi tandis que d'autres prétendent que j'aurais perdu le rôle à cause de mon poids ! Je préfère en rire. Je n'ai pas été virée. Tout va très bien entre moi et la production", a-t-elle expliqué.

Plus belle la vie, c'est du lundi au vendredi à 20h25 sur France 3 !