Charlie Sheen, la mère de ses jumeaux en rehab : La famille donne des nouvelles

Brooke Mueller commence la nouvelle année en cure de désintoxication. L'ex-compagne de Charlie Sheen a été admise en rehab le mois dernier après un fol incident. L'ex-agent immobilier devenue vedette du petit écran a fait les gros titres de la presse il y a quelques semaines, après s'être carapatée ivre avec les jumeaux Bob et Max (7 ans), qu'elle a eus avec son ex-mari. Depuis, celle que l'on a vue dans l'émission The World According to Paris reçoit l'aide dont elle a besoin, et ce n'est pas du luxe !

"Elle très impliquée et veut continuer à suivre le programme du centre. Elle avait l'intention d'y rester trois mois mais, finalement, elle envisage d'y passer six à douze mois", a confié sa demi-soeur Sydney Wolofsky aux journalistes d'E! News. Si Brooke semble montrer des signes encourageants, cela fait seulement trois semaines qu'elle a été admise dans le centre de l'Utah où elle a déjà séjourné plusieurs fois par le passé. Autant dire qu'elle n'est pas à l'abri d'une rechute, bien qu'elle ait le soutien de toute sa famille.

"Le centre est près de chez elle, elle reçoit régulièrement la visite des garçons. Soit c'est leur nounou qui les emmène, soit c'est quelqu'un de la famille comme ma mère qui vient lui signer une autorisation de sortie pour la journée, comme ça elle les voit tous les jours. Mes parents sont dans l'Utah et ils sont présents depuis que tout est parti à vau-l'eau. Les enfants ont la même nounou depuis qu'ils sont nés, c'est comme la famille pour eux", a ajouté Sydney Wolofsky.

On dirait bien que cette fois c'est la bonne...

Quant à Charlie Sheen, à qui elle est restée mariée deux petites années, elle peut aussi compter sur sa présence, malgré son état de santé fragile. Rappelons que Mon Oncle Charlie a révélé être séropositif l'an passé. "Charlie a passé Thanksgiving avec les enfants à Los Angeles. Ils l'ont revu depuis, il est très impliqué et content que Brooke reçoive l'aide dont elle a besoin pendant que les enfants sont aux bons soins de la famille. Pour Noël, mon frère ainsi que ma belle-soeur sont aussi venus avec les enfants et c'était formidable de pouvoir se réunir tous ensemble. Brooke a fait du snowboard, nous avons déjeuné et dîné en famille puis elle est retournée à la clinique. Elle s'en sort bien, elle est sur la voie de la guérison. On dirait bien que cette fois, c'est la bonne", a-t-elle conclu. C'est tout le mal qu'on lui souhaite !

Coline Chavaroche