Charlotte Church : La star galloise annonce sa 3e grossesse en plein concert

Heureux événement en vue pour la chanteuse soprano galloise Charlotte Church. Dimanche 28 mai, la star de 31 ans se produisait sur la scène du Birmingham Pride, célèbre festival LGBT, lorsqu'elle a annoncé qu'elle était actuellement enceinte de son troisième enfant. En petite tenue, la future maman a fièrement dévoilé son ventre rond sous les acclamations du public avant de reprendre le fil du concert.

Le futur papa n'est autre que son petit ami depuis 2010, le musicien Jonathan Powell, avec lequel elle a d'ailleurs collaboré à plusieurs reprises au cours des dernières années. Le couple s'était rencontré peu de temps après la rupture de Charlotte Church et de son ex-compagnon, le rugbyman Gavin Henson. Avec ce premier grand amour, la jeune femme a eu deux enfants, Ruby (9 ans) et Dexter (8 ans). Charlotte Church et Gavin Henson, qui avaient commencé à se fréquenter en 2005, s'étaient fiancés pendant quelques mois avant de rompre en mai 2010.

En avril 2016, la chanteuse avait accordé un rare entretien au journal The Telegraph, évoquant sa carrière mais également sa vie privée. Entre deux confessions, elle avait ainsi révélé qu'elle n'était pas contre l'idée d'agrandir la famille avec Jonathan Powell. "Je suis très heureuse avec mon mec. Il est intelligent et il prend vraiment soin de moi. Je n'exclus rien. Il ne faut jamais dire jamais", avait-elle confié au sujet d'une potentielle future grossesse. Un an plus tard, les voilà prêts à écrire une nouvelle page de leur belle histoire d'amour...