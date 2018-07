Charlotte Namura : Victime de commentaires sexistes, elle réagit vivement !

Charlotte Namura est actuellement sous le feu des projecteurs chaque soir de match sur TF1 sur le plateau du Mag de la Coupe du monde, présenté par Denis Brogniart. La jeune femme, qui a récemment fêté ses noces de coton avec son mari, est devenue la cible des internautes malveillants.

Vendredi 6 juillet, la journaliste expliquait avoir encore reçu un message salace et misogyne sur les réseaux sociaux. Très remontée, elle a fait croire à son bourreau qu'elle avait porté plainte et n'a pas hésité à relater ce conflit sur Twitter : "Définition même de la c**** molle. Ma menace est bidon, j'ai pas le temps, mais ça suffit à révéler la connerie. Juste pour vous partager un peu de mon quotidien, très violent parfois. Force à vous mesdames. Et pour info. J'ai signalé. Et je remercie @instagram de n'y avoir vu absolument aucun problème. Quelle bienveillance.... on se sent protégées...."

Charlotte Namura a ensuite tenté de mettre en garde les femmes victimes de cyber-harcèlement, tentant d'inciter les parents à enseigner les bonnes valeurs à leurs enfants : "Un truc violent de la sorte, c'est une fois par semaine en moyenne. Une réflexion misogyne, une insulte sexiste, une remarque sale en rapport au sexe c'est tous les jours. Éduquez vos fils pour que jamais ils ne deviennent comme ça."

Charlotte Namura a sorti le carton rouge et ne se laissera plus intimider par des haters !