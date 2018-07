Charlotte Namura, jeune mariée heureuse avec Jean-Luc (Star Ac) : "Je t'aime"

Vendredi 7 juillet 2017, Charlotte Namura (31 ans) et Jean-Luc Guizonne (un ancien élève de la Star Academy 5) se sont mariés à la mairie du 19e arrondissement de Paris après quatre années de vie commune.

Un an plus tard, l'heure est à l'heureuse nostalgie. Sur Instagram, la jolie brune qui officie dans Le Mag de la Coupe du monde (TF1) a en effet écrit en commentaire d'une photo immortalisée le jour de son mariage avec Jean-Luc : "Noces de coton. Joyeux anniversaire de mariage mon amour. 365 jours à être la femme mariée la plus heureuse au monde. Je t'aime mon mari. #BestFriends #BestLovers #BestPartners #UnAn #07072017."

Le cliché romantique a évidemment beaucoup plu aux admirateurs de la belle. "Joyeux anniversaire de mariage à vous deux", "Vous êtes tellement mignons ! Joyeux anniversaire de mariage et plein de bonheur", "Non mais bien trop de beauté sur une seule photo, belle noces de coton mes amours et encore mille autres à venir", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Pour rappel, c'était le 24 juin 2016 que Jean-Luc Guizonne avait marqué les spectateurs de TF1 en demandant sa chérie en mariage en plein direct lors de l'émission animée par Arthur, 5 à 7. Submergée par l'émotion, la jeune femme avait fondu en larmes avant d'accepter la demande de son conjoint. "Tu m'as apporté tout ce que mon coeur désirait, tout ce qu'un homme peut désirer de la femme de sa vie bébé, alors je me suis dit que c'était une bonne idée de te demander ta main... Je suis désolé pour le stress occasionné ! Mon amour, est-ce que tu acceptes de prolonger ce rêve dans lequel on est tous les deux et de devenir ma femme ?", avait-il alors déclaré sous les applaudissements du public. Une si belle histoire...