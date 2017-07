Charlotte Namura et Jean-Luc (Star Ac 5) mariés : Couple chic au look original

Très élégant, le marié portait un costume bordeaux et avait assorti son look d'un noeud papillon. Pour rappel, Jean-Luc Guizonne avait marqué les spectateurs en demandant sa chérie en mariage en plein direct lors de l'émission animée par Arthur, 5 à 7, le 24 juin 2016 sur TF1.

Submergée par l'émotion, la jeune femme de 30 ans (qui a célébré son enterrement de vie de jeune fille il y a deux semaines) avait fondu en larmes avant d'accepter la demande - très romantique - de son conjoint. "Tu m'as apporté tout ce que mon coeur désirait, tout ce qu'un homme peut désirer de la femme de sa vie bébé, alors je me suis dit que c'était une bonne idée de te demander ta main... je suis désolé pour le stress occasionné ! Mon amour, est-ce que tu acceptes de prolonger ce rêve dans lequel on est tous les deux et de devenir ma femme ?", avait-il alors déclaré sous les applaudissements du public. Aujourd'hui, les tourtereaux planent toujours autant sur leur petit nuage et partagent le même nom, signe de leur engagement sincère.