Charlotte Namura, bientôt mariée à Jean-Luc, enterre sa vie de jeune fille !

Charlotte Namura, chroniqueuse dans l'émission sportive Téléfoot sur TF1, vient de passer un dimanche inoubliable.

Quasiment un an jour pour jour après que son compagnon Jean-Luc Guizonne (ancien élève de la Star Academy 5 sur TF1) l'a demandée en mariage sur le plateau de 5 à 7 avec Arthur, la bombe de 30 ans a pu vivre son enterrement de jeune fille entre copines ce 25 juin.

Sur Instagram, Charlotte a en effet révélé l'information à ses abonnés en publiant une photo en direct de cette journée mémorable. "L'enterrement de vie de jeune fille du dimanche. Un merci tout particulier à ma soeur @BarbieBraco qui a géré d'une main de maître et de velours toute cette organisation. Amour éternel !", a commenté Mlle Namura en légende d'un cliché la présentant tout sourire entourée de neuf copines. Quelques heures plus tôt, Charlotte avait déjà fait savoir qu'elle passait une soirée à la Sex and the City au sein du très prestigieux Ritz à Paris !

Pour rappel, c'est le 24 juin 2016 que la chroniqueuse avait en effet été demandée en mariage en plein direct. Pour l'occasion, Jean-Luc Guizonne avait débarqué en plateau en donnant de la voix sur le titre Magic de Coldplay. "Écoute mon coeur, mon amour, ça fait bientôt trois ans qu'on vit une histoire d'amour absolument exceptionnelle tous les deux. Tu m'as apporté tout ce que mon coeur désirait, tout ce qu'un homme peut désirer de la femme de sa vie. Alors je me suis dit que c'était une bonne idée de te demander ta main... Je suis désolé pour le stress occasionné ! Mon amour, est-ce que tu acceptes de prolonger ce rêve dans lequel on est tous les deux et de devenir ma femme ?", avait-il lancé à sa belle après sa performance vocale.