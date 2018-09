Chasseurs d'appart' : Mort d'un deuxième candidat de l'émission !

Une véritable hécatombe... Alors que vendredi 14 septembre 2018, on apprenait la tragique disparition de Julie Fauroux, candidate de Chasseurs d'appart' en 2016, dans un accident de voiture, c'est désormais un autre agent immobilier de l'émission présentée par Stéphane Plaza qui est mort dans les mêmes terribles circonstances.

Yonnel Ponton, 31 ans, est mort au cours de ses vacances en Sardaigne au mois d'août dernier. Le jeune homme avait participé au programme de M6 en 2017 et avait même remporté l'aventure. D'après le journal italien La Nuov, Yonnel a été renversé par un SUV alors qu'il se trouvait au bord d'une route entre Cugnana et Portisco.

Toujours d'après nos confrères, l'agent immobilier rentrait de boîte de nuit avec ses amis. L'un de ses proches présent sur les lieux du drame raconte : "Nous étions un groupe de huit amis, tous originaires de la région grenobloise, et nous avions pris un taxi pour rentrer de discothèque. Vers 6 heures du matin, sur la route du retour, Yonnel a demandé au taxi de s'arrêter pour prendre l'air parce qu'il ne se sentait pas très bien".

Cette même source révèle que le candidat de Chasseur d'appart' était sorti du véhicule, contre l'avis du taxi, avec un certain Samuel Laporte, lui aussi victime de l'accident : "Le chauffeur a ensuite expliqué que l'endroit était dangereux et il a fait demi-tour pour stationner de l'autre-côté de la route, nos amis étant restés sur le lieu de stationnement initial. C'est à cet instant qu'un véhicule est arrivé à grande vitesse et a heurté Yonnel et Samuel".