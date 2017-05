Cheryl Cole et Liam Payne : Le prénom (beaucoup trop) original de leur enfant

Le célèbre couple (cependant discret) que forment Cheryl Cole et son boyfriend Liam Payne a enfin décidé de dévoiler le nom de son enfant. Devenus parents pour la toute première fois, la star de 33 ans et le chanteur de 23 ans avaient annoncé à la fin mars la naissance de leur fils : "Mercredi 22 mars, Liam et moi sommes devenus les parents d'un petit garçon incroyablement beau, en bonne santé, qui pèse 3,4 kilos et qui ressemble à un rêve. (...) Nous sommes tous deux follement amoureux et complètement heureux", expliquait la chanteuse sur son compte Instagram.

Décidé à partager chaque étape de leur nouvelle vie de parents heureux sur les réseaux sociaux, il semblerait que le jeune couple ait décidé d'opter pour l'originalité en matière de prénom, qu'on ne connaissait pas encore, pour son bout de chou ! "Liam et Cheryl n'arrivaient pas à se décider pour le prénom de leur enfant, ça a duré une éternité. Ils hésitaient beaucoup. Mais ils ont tous les deux adoré Bear... Malgré les nuits blanches, le couple est complètement frappé de bonheur avec ce petit ours", a révélé un informateur du Daily Mail.

En voilà un prénom totalement hors du commun : Bear Payne... Il nous tarde déjà de connaître la suite des aventures de la famille Cole/Payne ! Et d'ailleurs, à quand le mariage ?