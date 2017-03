Cheryl Cole et Liam Payne parents : Première photo de leur bébé !

C'est avec cette même photo que Liam Payne a également annoncé la grande nouvelle à ses 13 millions d'abonnés. "Mes amis proches et ma famille savent qu'il n'y a que quelques fois où je suis sans voix... wow ! Je suis extrêmement heureux d'accueillir notre petit garçon, c'est un moment que je n'oublierai jamais et mon plus beau souvenir de loin. Je suis totalement émerveillé par sa maman et la façon dont elle a parcouru tout ce chemin, elle a vraiment réalisé mon rêve. Nous ne lui avons pas encore donné de prénom mais il vole déjà les coeurs dont le mien. Je me sens béni. Bonne fête des mères à tous", a publié le jeune chanteur anglais de 23 ans.