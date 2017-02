Cheryl Cole enceinte de Liam Payne: Avant l'accouchement, le couple passe un cap

Alors que son accouchement est imminent, la chanteuse Cheryl Cole vient tout juste d'emménager chez le père de son futur bébé, l'ancien One Direction Liam Payne. Le couple file le parfait amour depuis le mois de décembre 2015 et partage son temps entre l'Angleterre et les États-Unis.

Originaire du Royaume-Uni comme sa belle, le chanteur de 23 ans est régulièrement amené à se rendre en Californie où il travaille à la préparation de son premier album solo. Tandis que l'ancienne star du groupe Girls Aloud résidait jusqu'à présent dans sa propriété de l'Herfordshire, acquise pendant son mariage avec son ex Jean-Bernard Fernandez-Versini.

En témoignent plusieurs photos publiées sur le site du Daily Mail, Cheryl a définitivement quitté cette maison qui n'a guère réussi au couple, divorcé depuis l'été dernier, pour s'installer dans celle que possède Liam Payne dans le comté de Surrey.

La mère de Cheryl, Joan Callaghan (57 ans), ainsi que son frère Garry Tweedy (28 ans) se sont occupés de déposer ses cartons dans un van en son absence, toute occupée qu'elle est par son prochain accouchement.

"Cheryl a passé toutes les fêtes de Noël chez Liam et elle adore cet endroit. C'est là qu'ils ont décidé de vivre quand ils sont au Royaume-Uni. Ils s'y sont déjà fait de merveilleux souvenirs", a confié un informateur du Star On Sunday au sujet de la maison ultrasécurisée qu'occupe l'ancien One Direction.

La propriété composée de six chambres à coucher comprend aussi un court de tennis, une terrasse chauffée ainsi qu'une piscine, une cave à vin et un studio de danse. Avis aux amateurs, de son côté, Cheryl Cole a mis en location son ancienne maison dont le loyer mensuel est fixé à 22 000 euros.

