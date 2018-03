Chicago Fire : La série dévastée par la mort de DuShon Monique Brown, à 49 ans

Chicago est en deuil : native de la mégalopole de l'Illinois et figure appréciée de la série Chicago Fire, qui met en scène le quotidien mouvementé de pompiers et d'ambulanciers, DuShon Monique Brown est morte le 23 mars 2018 à l'âge de 49 ans.

L'actrice, qui s'était précédemment illustrée au petit écran dans les années 2000 dans une autre série à succès, Prison Break, dans laquelle elle incarnait l'infirmière Katie Welch (amie de la protagoniste Sara Tancredi, jouée par Sarah Wayne Callies), s'est éteinte peu après 12h dans un hôpital d'Olympia Fields, dans la banlieue de Chicago, vraisemblablement des suites d'une crise cardiaque.

Plus tôt dans le semaine, DuShon Monique Brown s'était spontanément présentée dans un hôpital de Chicago pour s'y faire examiner en raison de douleurs dans la poitrine. Renvoyée chez elle peu après, son état s'était vraisemblablement aggravé vendredi matin et sa famille avait alors appelé les secours. Une autopsie doit être pratiquée pour déterminer la cause de sa mort.

L'agent de l'actrice, qui était maman d'une fille, Zoe, lui a rendu un hommage ému : "DuShon, que beaucoup connaissaient affectueusement en tant que Connie dans la série NBC Chicago Fire, est morte brutalement vendredi matin de causes naturelles. Nous sommes dévastés par la perte d'une âme aussi talentueuse et bienveillante. DuShon était une actrice de cinéma, de télévision, de publicité et de doublage qui honorait aussi de son talent bien des scènes des théâtres de Chicago. Elle offrait du rire et de la joie à beaucoup de gens, elle nous manquera beaucoup", a ainsi réagi Robert Schroeder.

Du côté de Chicago Fire, le producteur star Dick Wolf (également à l'origine des franchises "New York") a tristement fait savoir que la "famille de la série est dévastée d'avoir perdu l'une des siennes". DuShon Monique Brown avait rallié la série dès sa création en 2012 et décroché le rôle de Connie, la secrétaire de Boden. Un personnage, à l'origine anecdotique, auquel elle avait donné beaucoup de caractère.

Décidément liée toute sa vie à sa ville de Chicago, l'actrice, qui avait une formation de conseillère d'éducation et avait travaillé dans un lycée local dont le principal s'est ému lui aussi d'apprendre sa disparition, avait dernièrement tourné un téléfilm consacré aux policiers de la mégalopole, qui doit être diffusé plus tard cette année.