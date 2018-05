Chris Klein (American Pie) : L'ex de Katie Holmes à nouveau papa !

De son côté, celui qui fut jadis l'ex-fiancé de Katie Holmes pendant cinq ans n'a pas manqué de faire lui aussi un petit post Instagram. "Ce samedi 26 à 14h25, ma femme a donné naissance à notre deuxième magnifique miracle. Isla Rose Klein. 3,8 kg d'un bébé en bonne santé. Laina et Isla ont abordé cette aventure avec courage, force et une grâce épique. Mes filles, je suis tellement fier de vous et si reconnaissant que vous me soyez revenues sans encombre. Je t'aime Laina. Merci de m'avoir permis d'être à nouveau papa", écrit le comédien, visiblement extatique et comblé !