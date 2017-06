Chris Marques papa épanoui : Il dévoile une première photo avec son fils !

C'est une première depuis la naissance du petit Jackson. Sur Instagram, Chris Marques a posté un tendre cliché de lui et son fils, né le 18 octobre dernier de ses amours avec sa chérie Jaclyn Spencer. Un post survenu le 16 juin, soit le jour de l'anniversaire du juré de Danse avec les stars, qui fête aujourd'hui ses 39 ans.

"Merci pour tous vos messages. Mon plus beau cadeau d'anniversaire, c'est lui...", a précisé Chris Marques en légende de cette jolie photo père-fils. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce cliché a attendri les internautes. "Il est trop chou", "Avoir un enfant est le plus beau cadeau du monde", "Oh vous êtes trop mignons avec le petit Jackson", "Superbe photo", ont-ils alors écrit dans les commentaires.