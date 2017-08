Chris Pratt et Anna Faris se séparent !

Les deux acteurs, qui avaient fait leurs armes dans le monde de la comédie – Anna Faris dans Just Friends, SuperBlonde et Scary Movie, Chris Pratt dans la série Parks & Recreation - s'étaient rencontrés sur le plateau de la comédie Take Me Home Tonight en 2007, alors qu'Anna Faris, mariée à l'acteur Ben Indra, était en instance de divorce. Ils se sont mariés à Bali en 2009, et ont eu un enfant (né prématuré). Puis la carrière de Chris Pratt a explosé avec Les Gardiens de la Galaxie, suivi de Jurassic World. Il sera prochainement à l'affiche d'Infinity War dans la peau de Star Lord, et de Jurassic World : Fallen Kingdom.