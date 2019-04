Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger fiancés : leur grande fête pré-mariage

Quatre mois après l'annonce de leurs fiançailles, Chris Pratt et Katherine Schwarzenegger pourraient bientôt célébrer leur mariage. En attendant de connaître la date de la cérémonie, la future mariée a organisé une fête pré-nuptiale le samedi 27 avril 2019, dans la maison de sa mère Maria Shriver à Los Angeles. Comme le rapporte E! News, la fille d'Arnold Schwarzenegger a célébré sa bridal shower avec une centaine d'invités, parmi lesquels figurait Oprah Winfrey.

Elégante dans sa robe blanche à franges signée Lela Rose, la jolie brune de 29 ans a reçu ses nombreux convives dans le jardin, près de la piscine, pour un déjeuner buffet "très traditionnel" avec champagne et guitaristes : "Exactement ce que vous pouvez imaginer pour une mariée classique, a rapporté une source. Il y avait des photos de Katherine et Chris encadrées dans le couloir et de larges arrangements avec des fleurs de cerisiers." Pour compléter la décoration blanche et pastel, des pâtisseries miniatures et sans gluten étaient proposées aux invités sur des tables en bois, dans un esprit "rustique chic". Après plusieurs discours des proches de la future mariée, Chris Pratt a rejoint la fête dans l'après-midi.