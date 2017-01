Christian (Les 12 Coups de midi) et Jean-Luc Reichmann : Projet commun en vue !

Depuis le 4 juillet dernier, Christian éliminait ses concurrents des 12 Coups de midi (TF1) et faisait ainsi grimper considérablement sa cagnotte. Mais, après plus de six mois de compétition acharnée, le grand champion a dû céder sa place après 193 participations.

Christian a en effet été battu par une candidate prénommée Claire ce samedi 14 janvier 2017 et est reparti avec 802 392 euros (soit 600 000 euros cash et 209 392 euros en cadeaux). Un départ déchirant pour le candidat, mais aussi les membres de l'équipe. "Les responsables du casting, les maquilleuses, les coiffeuses, les cadreurs, les ingénieurs du son : beaucoup étaient en larmes. Nous étions une sorte de petite famille... Nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier tout au long de ces six mois et demi. J'ai fait beaucoup de câlins ! De nombreuses jeunes femmes de l'équipe étaient réellement tristes de mon départ parce qu'elles s'étaient attachées à ma présence", a-t-il confié au cours de son entretien pour TV Mag.

Christian a également précisé avoir ressenti "un peu d'amertume", mais que "cette défaite était moins grave qu'[il] ne le craignait : "Je m'étais préparé à cette élimination. Je ne garde que l'aspect positif de cette aventure (...). Ce jeu a bouleversé ma vie."

Cette participation pourrait en effet permettre à Christian, qui était à la recherche d'un emploi et touchait le RSA avant Les 12 Coups de midi, de recevoir de nombreuses propositions de travail. Il pourrait d'ailleurs collaborer avec... Jean-Luc Reichmann comme il l'a expliqué à Télé Star: "Il y aura certainement un partenariat avec Jean-Luc et puis certainement d'autres propositions dont je ne soupçonne pas l'existence que j'étudierai. Certes, j'aimerais travailler avec Jean-Luc sur un projet télévisé mais pour l'instant rien de concret, ça peut être dans la comédie, dans le jeu..."

Il nous tarde de le savoir !