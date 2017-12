Christian Milette (DALS 8) victime de harcèlement : Son message poignant !

Christian Milette a ému tout le monde sur le plateau de Danse avec les stars 8 (TF1).

Les danseurs professionnels étaient à l'honneur lors du prime du samedi 2 décembre. Aussi, le Québécois a-t-il fait découvrir sa ville et ses proches à sa partenaire Élodie Gossuin. Il en a également profité pour lui révéler, très ému, qu'il avait été harcelé au collège : "Ça a été des années qui ont été très très difficiles pour moi et qui m'ont beaucoup marqué. J'étais un garçon qui n'avait pas du tout confiance en lui. Je portais des lunettes, un appareil dentaire... C'était compliqué d'avoir des amis. Je me faisais ridiculiser et harceler."

Une histoire qu'il a racontée à travers leur danse contemporaine sur une chanson de Coldplay. C'est donc les larmes aux yeux que Christian Milette a terminé sa prestation, de quoi émouvoir tout le monde sur le plateau. Le lendemain de l'émission, le danseur a tenu à poster un beau message afin de remercier toutes les personnes qui l'ont soutenu.

"Hier soir, je me suis livré à vous pour me réconcilier avec le passé et également pour donner espoir à tous ces jeunes qui finissent par baisser les bras face à l'intimidation", a-t-il écrit dans un premier temps. Puis, après avoir remercié ses fans de leur soutien et la production de Danse avec les stars de lui avoir permis de "dénoncer haut et fort un problème qui se répète malheureusement trop souvent dans les écoles" ou encore sa famille d'être présente, il a écrit : "Merci à ma @elodiegossuin qui se donne coeur et âme dans cette compétition et qui a pris le temps, malgré ses obligations familiales et son travail, de venir avec moi à Montréal pour me découvrir un peu plus. T'as sublimé ce contemporain qui avait une valeur importante pour moi."

Christian Milette a conclu sa publication avec un message d'espoir à tous les jeunes victimes de harcèlement : "Finalement, pour tous ces jeunes en galère, tenez bon, un jour la vie vous sourira. Accrochez-vous bien fort à un rêve, une passion ou votre famille et dénoncez surtout ! Maintenant, je vais aller faire un gros câlin au petit homme que j'étais pour lui dire que ça va aller."