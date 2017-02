Christie Brinkley (63 ans) : Aussi bombesque que ses filles en maillot de bain !

Comme chaque année, le magazine Sports Illustrated s'apprête à publier son numéro spécial maillot. Une édition qui fait à chaque fois couler beaucoup d'encre car elle est un véritable tremplin pour la carrière d'un mannequin digne de ce nom.

Les bombes se battent pour figurer en une de ce magazine réputé qui a déjà consacré dans le passé Elle MacPherson, Heidi Klum ou encore Tyra Banks. Mais trop de chichis peuvent parfois porter préjudice aux reines de beauté, et la jolie Kate Upton semblerait en avoir fait les frais. Selon les informations de la Page Six du New York Post, la blonde qui a déjà fait la couverture en 2012 et 2013 aurait fait bien des manières.

"C'était le drame. Kate a déclaré qu'elle ne ferait le shooting que si elle était en couverture du numéro et avait toute une liste de photographes, coiffeurs et maquilleurs avec qui elle voulait travailler. Elle s'est conduite comme une foutue diva. Elle se croit supérieure à tout le monde parce qu'elle est actrice", a balancé un informateur du tabloïd américain.

Pas sûr que Kate Upton soit parmi les favorites pour figurer sur l'une des trois couvertures, contrairement à la sportive Serena Williams ou à l'iconique Christie Brinkley qui, à 63 ans, est de retour dans la famille Sports Illustrated avec ses deux filles, Alexa Ray (31 ans) et Sailor Lee (18 ans).

"Au début, j'ai pensé qu'à mon âge, c'était hors de question ! Quand j'ai eu 30 ans, je pensais que ce serait la dernière fois que je posais en maillot de bain, mais quand le magazine sortira, j'en aurais 63... C'est terminé tout ça, c'est derrière moi, mais de le faire une fois avec mes filles, j'ai pensé que ça valait le coup", a-t-elle confié lors d'un entretien pour le magazine américain.

Et le moins que l'on puisse dire en regardant le résultat final, disponible sur le site du magazine People, c'est qu'elle avait bien raison !