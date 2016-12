Christina Aguilera, Katy Perry... Les meilleurs pères et mères Noël 2016.

Endosser le rôle de mère ou père Noël, c'est maintenant ou jamais. Certaines stars s'en donnent à coeur joie, d'autres n'ont pas peur du ridicule. La preuve.

La mère Noël la plus sexy...

... Christina Aguilera ! C'est à l'occasion de son dernier anniversaire – célébré en présence de Kylie Jenner qui avait ressorti son costume de Dirty girl – que la chanteuse américaine de 36 ans a sorti son costume de mère Noël. Et parce qu'X-Tina adore mettre le paquet, elle a pris grand plaisir à se la jouer ultra-aguicheuse. C'était Noël avant l'heure pour monsieur le père Noël, ravi de la prendre dans ses bras.

Visiblement passionnée par les fêtes de fin d'année, la chanteuse a dégainé une autre panoplie quelques jours plus tard. Déguisement particulièrement près du corps qu'elle n'a pas manqué de partager avec ses millions d'abonnés sur sa page Instagram.

Le duo le plus craquant...

Katy Perry et Orlando Bloom. Particulièrement discrets depuis qu'ils sont en couple, la chanteuse américaine de 32 ans et l'acteur de 39 ans se sont exposés comme jamais lors de leur visite dans un hôpital de Los Angeles, le Children's Hospital de Los Angeles. Tous les deux ambassadeurs pour l'Unicef, les amoureux ont enfilé leurs plus beaux costumes pour redonner le sourire aux enfants. Une mission largement réussie.

Même les footballeurs s'y mettent

Nouvelle star de l'OGC Nice, l'indomptable Mario Balotelli a célébré la victoire de son équipe contre celle de Dijon le 18 décembre dernier en portant un accessoire inattendu sur la pelouse de l'Allianz Riviera : un bonnet de père Noël. Fier de lui, l'attaquant italien de 26 ans avait-il prévu que son bonnet s'allierait aussi bien avec son maillot rouge et noir ?