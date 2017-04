Christine and the Queens : Elle dévoile sa nouvelle tête...

Est-ce le printemps qui a donné envie à Christine and the Queens (28 ans) de s'offrir un renouveau ? La chanteuse a dévoilé sur son compte Instagram qu'elle avait changé de tête, optant pour une coupe nettement plus courte.

La star a dévoilé son nouveau look : une coupe à la garçonne, raccourcie sur la nuque et avec une mèche plus longues sur le dessus. Un style assez androgyne qui colle plutôt bien au personnage et qui lui va à ravir. "Shortcuts", a-t-elle simplement commenté en légende. Visiblement, les admirateurs de Christine and the Queens, de son vrai nom Héloïse Letissier, apprécient ce petit changement puisqu'ils ont été des milliers à "liker" la photo de l'interprète Chaleur humaine.

Et vous ?